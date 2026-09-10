Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Алла яркий стиль 1 - это обновленный, современный образ куклы с длинными волосами в модном костюме из коллекции "Яркий стиль". Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка.
У нее красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
В комплект одежды входят футболка из трикотажа с наклейкой в виде кристалла, пышная юбка из сетки. На ногах - носочки и ботиночки.
Игровые и развивающие возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Рост куклы - 35 см.
Кукла не озвучена. Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Алла яркий стиль 1 - это обновленный, современный образ куклы с длинными волосами в модном костюме из коллекции "Яркий стиль". Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка.
У нее красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
В комплект одежды входят футболка из трикотажа с наклейкой в виде кристалла, пышная юбка из сетки. На ногах - носочки и ботиночки.
Игровые и развивающие возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Рост куклы - 35 см.
Кукла не озвучена. Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.
Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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