Описание товара Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Алла яркий стиль 1 - это обновленный, современный образ куклы с длинными волосами в модном костюме из коллекции "Яркий стиль". Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка.

У нее красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

В комплект одежды входят футболка из трикотажа с наклейкой в виде кристалла, пышная юбка из сетки. На ногах - носочки и ботиночки.

Игровые и развивающие возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Рост куклы - 35 см.

Кукла не озвучена. Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.