Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный
Levenhuk MED D45T LCD – тринокулярный микроскоп с 5-мегапиксельной камерой, оснащенной сенсорным ЖК-экраном. Для использования цифровых возможностей камеру не нужно подключать к компьютеру – весь функционал доступен прямо с экрана. Микроскоп можно использовать для решения широкого круга задач, так как он позволяет вести светлопольные и темнопольные наблюдения, использовать масляную иммерсию и освещение, настроенное по методу Келера, фазово-контрастную микроскопию. Этот оптический прибор станет незаменимым помощником в работе микробиолога, биохимика, ветеринара, сотрудника медицинской или научно-исследовательской лаборатории. Особенности: Тринокулярный микроскоп с увеличением от 40 до 1000 крат. Фазовые планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность. Широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Фазовый конденсор с темным полем. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Возможность настройки освещения по методу Келера. В комплекте цифровая камера 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающим на Android. Комплект поставки: стойка микроскопа с основанием, тринокулярная поворотная на 360° насадка, объективы фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием, окуляры широкопольные: WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.), фазово-контрастное устройство (темное поле), фильтры: синий, зеленый, желтый, флакон с иммерсионным маслом, предохранитель (2 шт.), сетевой шнур питания для микроскопа, пылезащитный чехол, цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном, крепление для камеры, сетевой шнур для питания камеры, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный