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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 14
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 15
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 16
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 15
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 16
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
314 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368520
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм (бинокулярная насадка), 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
Увеличение, крат
40-1000
Особенности
лабораторный/медицинский
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х43х29
Вес, кг.
11.32

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный

Levenhuk MED D45T LCD – тринокулярный микроскоп с 5-мегапиксельной камерой, оснащенной сенсорным ЖК-экраном. Для использования цифровых возможностей камеру не нужно подключать к компьютеру – весь функционал доступен прямо с экрана. Микроскоп можно использовать для решения широкого круга задач, так как он позволяет вести светлопольные и темнопольные наблюдения, использовать масляную иммерсию и освещение, настроенное по методу Келера, фазово-контрастную микроскопию. Этот оптический прибор станет незаменимым помощником в работе микробиолога, биохимика, ветеринара, сотрудника медицинской или научно-исследовательской лаборатории. Особенности: Тринокулярный микроскоп с увеличением от 40 до 1000 крат. Фазовые планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность. Широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Фазовый конденсор с темным полем. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Возможность настройки освещения по методу Келера. В комплекте цифровая камера 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающим на Android. Комплект поставки: стойка микроскопа с основанием, тринокулярная поворотная на 360° насадка, объективы фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием, окуляры широкопольные: WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.), фазово-контрастное устройство (темное поле), фильтры: синий, зеленый, желтый, флакон с иммерсионным маслом, предохранитель (2 шт.), сетевой шнур питания для микроскопа, пылезащитный чехол, цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном, крепление для камеры, сетевой шнур для питания камеры, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм (бинокулярная насадка), 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
Увеличение, крат
40-1000
Особенности
лабораторный/медицинский
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED D45T LCD – тринокулярный микроскоп с 5-мегапиксельной камерой, оснащенной сенсорным ЖК-экраном. Для использования цифровых возможностей камеру не нужно подключать к компьютеру – весь функционал доступен прямо с экрана. Микроскоп можно использовать для решения широкого круга задач, так как он позволяет вести светлопольные и темнопольные наблюдения, использовать масляную иммерсию и освещение, настроенное по методу Келера, фазово-контрастную микроскопию. Этот оптический прибор станет незаменимым помощником в работе микробиолога, биохимика, ветеринара, сотрудника медицинской или научно-исследовательской лаборатории. Особенности: Тринокулярный микроскоп с увеличением от 40 до 1000 крат. Фазовые планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность. Широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией. Фазовый конденсор с темным полем. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Возможность настройки освещения по методу Келера. В комплекте цифровая камера 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающим на Android. Комплект поставки: стойка микроскопа с основанием, тринокулярная поворотная на 360° насадка, объективы фазовые планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием, окуляры широкопольные: WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.), фазово-контрастное устройство (темное поле), фильтры: синий, зеленый, желтый, флакон с иммерсионным маслом, предохранитель (2 шт.), сетевой шнур питания для микроскопа, пылезащитный чехол, цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном, крепление для камеры, сетевой шнур для питания камеры, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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Отзывы


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