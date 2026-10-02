Тент Зубр 12550-04-04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 368357
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Габариты, см
400 ? 500 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х3
Вес, кг.
1.52
Описание товара Тент Зубр 12550-04-04
Универсальный защитный тент серии «Мастер» стандартной плотности 75 г/м?. Выполнен из двухслойного легкого тканого полимера, обеспечивающего базовую защиту от влаги, грязи и прямых солнечных лучей. Края полотна подвернуты и усилены прочным кордом. Металлические кольца (люверсы) расположены по периметру с шагом 1 м. Оптимален для несложных хозяйственных работ на садовом участке и укрытия мебели при ремонте.
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Бренд
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Габариты, см
400 ? 500 см
Страна производитель
Китай
Универсальный защитный тент серии «Мастер» стандартной плотности 75 г/м?. Выполнен из двухслойного легкого тканого полимера, обеспечивающего базовую защиту от влаги, грязи и прямых солнечных лучей. Края полотна подвернуты и усилены прочным кордом. Металлические кольца (люверсы) расположены по периметру с шагом 1 м. Оптимален для несложных хозяйственных работ на садовом участке и укрытия мебели при ремонте.
Тент Зубр 12550-04-04 - этот товар вы можете купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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