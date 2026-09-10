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Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony

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Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 1
Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 2
Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 3
Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 4
Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 5
Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 1
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 2
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 3
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 4
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 5
  • Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366583
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony

Объектив 85mm F1.8 FE разработан для полнокадровых камер Sony E-mount. Телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм и широкой диафрагмой f/1.8, которые являются отличной комбинацией характеристик для съёмки портретов, пейзажей, городских видов и съёмки крупным планом. Объектив разработан в соответствии с лицензионными спецификациями Sony, что обеспечивает высокое качество Tokina и поддержку всех передовых функций беззеркальных камер Sony. 10 оптических элементов, включая один SD (с низкой дисперсией), генерируют снимки с превосходным разрешением от угла к углу, высокой контрастностью, низкими искажениями и хроматическими аберрациями, отличным сжатием перспективы и естественной цветопередачей. Тихая, быстрая и точная фокусировка благодаря мотору фокусировки ST-M. Плавная и точная ручная фокусировка благодаря использованию металла и смазочных материалов высокого стандарта. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE совместим с автофокусом и другими функциями камеры Sony, обеспечивая превосходную функциональность и удобство использования для фотографа. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения.

Отзывы о товаре Объектив Tokina atx-m 85mm F1.8 FE Sony




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Описание
Объектив 85mm F1.8 FE разработан для полнокадровых камер Sony E-mount. Телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм и широкой диафрагмой f/1.8, которые являются отличной комбинацией характеристик для съёмки портретов, пейзажей, городских видов и съёмки крупным планом. Объектив разработан в соответствии с лицензионными спецификациями Sony, что обеспечивает высокое качество Tokina и поддержку всех передовых функций беззеркальных камер Sony. 10 оптических элементов, включая один SD (с низкой дисперсией), генерируют снимки с превосходным разрешением от угла к углу, высокой контрастностью, низкими искажениями и хроматическими аберрациями, отличным сжатием перспективы и естественной цветопередачей. Тихая, быстрая и точная фокусировка благодаря мотору фокусировки ST-M. Плавная и точная ручная фокусировка благодаря использованию металла и смазочных материалов высокого стандарта. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE совместим с автофокусом и другими функциями камеры Sony, обеспечивая превосходную функциональность и удобство использования для фотографа. Tokina atx-m 85mm F1.8 FE полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения.
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Доставка
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