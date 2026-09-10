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Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH

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Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366567
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
2
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH

Защитная крышка Tokina для объектива AT-X 107 AF DX NH защищитит переднюю линзу от отпечатков пальцев, грязи, пыли, влаги, царапин и прочих негативных факторов. Конструкция крышки специально разработана для объектива типа Fish-Eye и позволяет удобно снимать и надевать ее на объектив.

Отзывы о товаре Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH




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Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
2
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Защитная крышка Tokina для объектива AT-X 107 AF DX NH защищитит переднюю линзу от отпечатков пальцев, грязи, пыли, влаги, царапин и прочих негативных факторов. Конструкция крышки специально разработана для объектива типа Fish-Eye и позволяет удобно снимать и надевать ее на объектив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка Tokina для объектива AT-X107 DX NH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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