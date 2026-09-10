ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365487
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х18х6
Вес, г.
252
Описание товара ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки"
Узнать на что способна сила воздуха в действии поможет этот необычный набор. Изучение основных законов аэродинамики и конструирования в игровой форме поможет привить ребёнку по-настоящему искренний интерес к науке. Набор развивает логическое мышление, память, воображение, мелкую моторику и внимание. В набор входит подробная инструкция.
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Узнать на что способна сила воздуха в действии поможет этот необычный набор. Изучение основных законов аэродинамики и конструирования в игровой форме поможет привить ребёнку по-настоящему искренний интерес к науке. Набор развивает логическое мышление, память, воображение, мелкую моторику и внимание. В набор входит подробная инструкция.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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