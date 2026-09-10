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Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см.

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Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 1
Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 2
Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 3
Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 4
Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мягкая игрушка
  • Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 1
  • Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 2
  • Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 3
  • Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 4
  • Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
470 руб.  1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365368
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Характеристики

Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Мягкая игрушка
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
1 игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
70

Описание товара Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см.

Эта игрушка интересна своим наполнением, так как оно хрустящее и забавное и поэтому сжимать ее в руках понравится не только детям, но и их родителям. Сплющивая отдельные ее части, она затем примет первоначальную форму, поэтому повторять такие действия можно многократно.

Отзывы о товаре Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см.




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Характеристики
Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Мягкая игрушка
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
1 игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Эта игрушка интересна своим наполнением, так как оно хрустящее и забавное и поэтому сжимать ее в руках понравится не только детям, но и их родителям. Сплющивая отдельные ее части, она затем примет первоначальную форму, поэтому повторять такие действия можно многократно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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