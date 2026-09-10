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Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium

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Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 6
Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 7
Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 8
Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 9
Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 1
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 2
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 3
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 4
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 5
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 6
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 7
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 8
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 9
  • Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364481
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Характеристики

Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
100

Описание товара Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium

Графический планшет XP-PEN Deco Pro M станет отличным выбором для специалистов в области дизайна. Применение устройству также найдут другие пользователи, для которых важна возможность быстрого и комфортного создания графических объектов любой сложности. Способ ввода – перьевой. Модель порадует вас значительным (279x157 мм) размером рабочей области. Обеспечивается разрешение 5080 lpi. Полностью реализовать потенциал планшета помогают 8 кнопок. Главным технологическим элементом планшета является беспроводное перо, имеющее 8192 уровня чувствительности к нажатию. Точность пера – 0.25 мм. Планшет XP-PEN Deco Pro M подключается с помощью интерфейса USB Type-C. Поддерживаемые операционные системы – Android 6.0, Mac OSx10.10 и Windows 7 (а также более поздние версии всех названных ОС). В комплекте – фирменное программное обеспечение. Также в комплектацию планшета входят адаптер USB C на USB, адаптер USB на USB C, адаптер USB на microUSB, держатель для пера, документация, перо, перчатка и сменные наконечники. В дизайне планшета эффектно сочетаются черный и серебристый цвета.

Отзывы о товаре Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
XP-PEN
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Графический планшет XP-PEN Deco Pro M станет отличным выбором для специалистов в области дизайна. Применение устройству также найдут другие пользователи, для которых важна возможность быстрого и комфортного создания графических объектов любой сложности. Способ ввода – перьевой. Модель порадует вас значительным (279x157 мм) размером рабочей области. Обеспечивается разрешение 5080 lpi. Полностью реализовать потенциал планшета помогают 8 кнопок. Главным технологическим элементом планшета является беспроводное перо, имеющее 8192 уровня чувствительности к нажатию. Точность пера – 0.25 мм. Планшет XP-PEN Deco Pro M подключается с помощью интерфейса USB Type-C. Поддерживаемые операционные системы – Android 6.0, Mac OSx10.10 и Windows 7 (а также более поздние версии всех названных ОС). В комплекте – фирменное программное обеспечение. Также в комплектацию планшета входят адаптер USB C на USB, адаптер USB на USB C, адаптер USB на microUSB, держатель для пера, документация, перо, перчатка и сменные наконечники. В дизайне планшета эффектно сочетаются черный и серебристый цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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