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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364481
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Описание товара Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium
Графический планшет XP-PEN Deco Pro M станет отличным выбором для специалистов в области дизайна. Применение устройству также найдут другие пользователи, для которых важна возможность быстрого и комфортного создания графических объектов любой сложности. Способ ввода – перьевой. Модель порадует вас значительным (279x157 мм) размером рабочей области. Обеспечивается разрешение 5080 lpi. Полностью реализовать потенциал планшета помогают 8 кнопок. Главным технологическим элементом планшета является беспроводное перо, имеющее 8192 уровня чувствительности к нажатию. Точность пера – 0.25 мм. Планшет XP-PEN Deco Pro M подключается с помощью интерфейса USB Type-C. Поддерживаемые операционные системы – Android 6.0, Mac OSx10.10 и Windows 7 (а также более поздние версии всех названных ОС). В комплекте – фирменное программное обеспечение. Также в комплектацию планшета входят адаптер USB C на USB, адаптер USB на USB C, адаптер USB на microUSB, держатель для пера, документация, перо, перчатка и сменные наконечники. В дизайне планшета эффектно сочетаются черный и серебристый цвета.
Графический планшет XP-PEN Deco Pro M станет отличным выбором для специалистов в области дизайна. Применение устройству также найдут другие пользователи, для которых важна возможность быстрого и комфортного создания графических объектов любой сложности. Способ ввода – перьевой. Модель порадует вас значительным (279x157 мм) размером рабочей области. Обеспечивается разрешение 5080 lpi. Полностью реализовать потенциал планшета помогают 8 кнопок. Главным технологическим элементом планшета является беспроводное перо, имеющее 8192 уровня чувствительности к нажатию. Точность пера – 0.25 мм. Планшет XP-PEN Deco Pro M подключается с помощью интерфейса USB Type-C. Поддерживаемые операционные системы – Android 6.0, Mac OSx10.10 и Windows 7 (а также более поздние версии всех названных ОС). В комплекте – фирменное программное обеспечение. Также в комплектацию планшета входят адаптер USB C на USB, адаптер USB на USB C, адаптер USB на microUSB, держатель для пера, документация, перо, перчатка и сменные наконечники. В дизайне планшета эффектно сочетаются черный и серебристый цвета.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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