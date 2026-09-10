Графический планшет Huion Kamvas 13 Purple
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Характеристики
Описание товара Графический планшет Huion Kamvas 13 Purple
HUION KAMVAS 13 - графический планшет-монитор, созданный для шедевров. Полностью ламинированный IPS-экран с матовой поверхностью, углом обзора в 178 ° и разрешением 1920 ? 1080 позволяет запечатлеть великолепие изображения независимо от Вашего расположения относительно устройства. В дополнение к полному ламинированию, цветовая гамма улучшена до 120% sRGB, имеет 16,7 миллионов цветов для того, чтобы Ваши работы «лучились» светом. Помимо этого, устранена возможность несоответствия цвета и улучшено качество изображения. Скорость отклика 266PPS обеспечивает мгновенную обратную связь при любом движении пера практически без задержек. Благодаря поддержке наклона ± 60°, цифровое перо PW507 позволяет варьировать форму и насыщенность линий с помощью изменения положения пера, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. Цифровое перо PW507 имеет разрешение 5080LPI, что обеспечивает создание плавных и стабильных линий, и делает реальными даже самые тонкие детали.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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