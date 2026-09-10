Сумка для фотоаппарата LowePro Compact Courier 70 серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние габариты (ШxВxГ), см
20,5х8х16,5 см
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
13,5х7х13 см
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
500
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Compact Courier 70 серый
Сумка Lowepro Compact Courier 70 предназначена для транспортировки и защиты фотокамеры от воздействия внешних факторов. Она изготовлена из высококачественного материала - полиэстер и нейлон. Отдельный чехол, крепящийся к плечевому ремню, позволяет разместить второй объектив (типа «блинчик») или другой схожий по размерам аксессуар. Сумка также имеет плечевой ремень.
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Бренд
Тип товара
Внешние габариты (ШxВxГ), см
20,5х8х16,5 см
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
13,5х7х13 см
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Сумка Lowepro Compact Courier 70 предназначена для транспортировки и защиты фотокамеры от воздействия внешних факторов. Она изготовлена из высококачественного материала - полиэстер и нейлон. Отдельный чехол, крепящийся к плечевому ремню, позволяет разместить второй объектив (типа «блинчик») или другой схожий по размерам аксессуар. Сумка также имеет плечевой ремень.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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