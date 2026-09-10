Описание товара Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II

Whistler RL 400 AW II – одна из самых больших фотосумок с колесами, которая еще проходит по требованиям к ручной клади у большинства международных авиалиний. Отсек для камеры представляет из себя отдельный чехол: если у вашего перевозчика более строгие требования к проносимой в салон клади, вы можете вытащить его, сдав сам чемодан в багаж. Или, если вам нужно взять с собой больше вещей, то чемодан можно заполнить одеждой и прочими предметами обихода, а чехол с техникой закрепить на телескопической ручке. При впечатляющей вместительности (1-3 профессиональные камеры с батарейными ручками и длиннофокусной оптикой), общий вес был снижен до 3.99 кг. Это одна из наиболее легких сумок-тележек на рынке. Whistler RL 400 AW II также располагает отдельными карманами для 15 ноутбука, 10 планшета и графического планшета типа Wacom. Штатив или монопод можно закрепить снаружи с помощью пары ремней (ремни в комплекте). Ручки по всему периметру чемодана (сверху, снизу, по бокам) позволяют с комфортом носить его в руках, складывать на верхние полки, доставать их глубин багажного отделения. Сумка выполнена их влагостойкого нейлона 66 и имеет отдельный всепогодный чехол-дождевик. Вся техника надежно защищена благодаря легкому полужесткому каркасу из формованной пены FormShell – такой же используется в рюкзаках серий QuadGuard и ProTactic. Внутреннее пространство организуется с помощью разделителей на липучках, включая 2 разделителя с кармашками для мелочей и 1 горизонтальный разделитель для складирования двух единиц в одну ячейку. Внутренний размер: 51.8 х 32.3 х 20.3 см, чехол для камеры: 44 х 32 х 15 см, отсек для ноутбука: 40 х 31 х 1 см, отсек для планшета 28 х 22 х 1 см, общий объем: 40л