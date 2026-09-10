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Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX

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Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 7
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 8
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 9
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 10
Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Световой поток, Лм
20000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 6
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 7
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 8
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 9
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 10
  • Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362218
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Световой поток, Лм
20000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
38х20х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х22х21
Вес, кг.
3.4

Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX

Видеообзор на Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX

Видеообзор Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Световой поток, Лм
20000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
38х20х12
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX

Видеообзор Осветитель светодиодный GreenBean SunLight PRO 200COB DMX
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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