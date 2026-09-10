Top.Mail.Ru
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 1
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 2
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 3
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 4
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 5
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 6
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 7
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 8
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 9
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 1
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 2
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 3
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 4
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 5
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 6
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 7
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 8
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 9
  • Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362088
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
6.5 кг
Габаритные размеры, см
34.6х9.8х34.4
Аккумулятор
2600 мА*ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х16
Вес, кг.
2

Описание товара Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107)

Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.

Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
6.5 кг
Габаритные размеры, см
34.6х9.8х34.4
Аккумулятор
2600 мА*ч
Страна производитель
Китай
Описание
Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...