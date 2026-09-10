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Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362088
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Описание товара Стабилизатор Zhiyun Crane 3S (CR107)
Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
Новый стабилизатор Crane 3S: беспрецедентная грузоподъемность! В условиях современного кинопроизводства постоянно изменяющаяся съемочная обстановка требует гибкости в выборе комбинаций оборудования, а также все более компактных решений для его установки или стабилизации. Компания Zhiyun, отвечая на эти вызовы, решает усовершенствовать серию стабилизаторов Crane. Представляем новый стабилизатор Zhiyun Crane 3S для зеркальных, беззеркальных и кинокамер. Он создан на основании многолетнего опыта компании и отличается сверхмощными моторами и инновационным модульным дизайном, позволяющим использовать стабилизатор для решения множества различных задач съемки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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