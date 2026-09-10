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Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C)

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Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 1
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 2
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 3
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 4
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 5
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 6
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 1
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 2
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 3
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 4
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 5
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 6
  • Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361999
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
40

Описание товара Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C)

Микрофон Saramonic SmartMic+ UC подключается к аудио разъему USB Type-C. Гибкий монтажный кронштейн подходит для широкого спектра смартфонов и позволяет установить микрофон для записи видео на основную или фронтальную камеру.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Saramonic SmartMic+ UC подключается к аудио разъему USB Type-C. Гибкий монтажный кронштейн подходит для широкого спектра смартфонов и позволяет установить микрофон для записи видео на основную или фронтальную камеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic SmartMic+ UC для смартфонов (вход USB-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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