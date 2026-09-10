Фильтр Hoya CENTER-SPOT 46

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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361894
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HOYA Center-Spot - смягчающий фильтр, с помощью которого можно получить очень интересный спецэффект на фотографии: края кадра становятся смягченными и слегка размытыми, в то время, как центральная часть кадра остается резкой, как если бы Вы снимали без фильтра. Данный фильтр будет полезен в первую очередь в портретной съемке или в любых других художественных замыслах, особенно когда нужно выделить главный объект по центру кадра. Максимально мягкий эффект доступен только при фотографировании на открытых диафрагмах. Чем сильней закрыта диафрагма, тем сильней заметен переход от стекла к пустой центральной области. При съемке с фильтром Center-Spot нормальная работа системы автофокусировки доступна только при использовании центральных точек фокусировки.
HOYA Center-Spot - смягчающий фильтр, с помощью которого можно получить очень интересный спецэффект на фотографии: края кадра становятся смягченными и слегка размытыми, в то время, как центральная часть кадра остается резкой, как если бы Вы снимали без фильтра. Данный фильтр будет полезен в первую очередь в портретной съемке или в любых других художественных замыслах, особенно когда нужно выделить главный объект по центру кадра. Максимально мягкий эффект доступен только при фотографировании на открытых диафрагмах. Чем сильней закрыта диафрагма, тем сильней заметен переход от стекла к пустой центральной области. При съемке с фильтром Center-Spot нормальная работа системы автофокусировки доступна только при использовании центральных точек фокусировки.
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