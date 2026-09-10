Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37
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Характеристики
Описание товара Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37
Close-up фильтры применяются для сокращения минимальной дистанции фокусировки, что позволяет применять обычные объективы в съемке макро. Маркировки +1, +2 и т.д. означают степень коррекции в диоптриях, несколько фильтров можно использовать в связке для достижения максимального увеличения. Необходимо заметить, что, как и любое дополнительное стекло в оптической схеме, такие светофильтры в большей или меньшей степени, в зависимости от их качества, влияют на увеличение оптических аберраций (а именно, хроматических аберраций и линейных дисторсий). Обычный объектив с close-up фильтрами, конечно, не может сравниться в эффективности со специальным макро-объективом, однако в качестве сравнительно недорогого средства по решению определенных задач такие фильтры применятся могут. Close-up фильтры для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать с телеобъективами (фокусное расстояние от 80 мм и выше), на широкоугольных объективах эффект будет значительно слабее.
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