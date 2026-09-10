Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 52 мм
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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
52
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
макрофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya CLOSE-UP SET2 (+1+2+4) 52 мм
Эти фильтры превращают обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Комплект состоит из трех светофильтров: Hoya Close Up +1, Hoya Close Up +2 и Hoya Close Up +4. Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.
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Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
52
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
макрофильтр
Страна производитель
Китай
Эти фильтры превращают обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Комплект состоит из трех светофильтров: Hoya Close Up +1, Hoya Close Up +2 и Hoya Close Up +4. Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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