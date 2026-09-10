Фильтр Hoya GRAD ND10 52
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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361852
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый градиентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya GRAD ND10 52
Нейтрально-серый градиентный фильтр HOYA ND10 Graduated позволяет сбалансировать экспозицию между светлыми и темными областями кадра. Плотность в верхней части составляет эквивалент 3 ступеней экспозиции и равномерно снижается книзу до 1 ступени (ND10x ~ ND2x). Это позволяет, к примеру, выровнять освещенность неба и земли в пейзажной фотографии, избежав засветки и недоэкспонирования в кадре. Фильтр исполняется во вращающейся алюминиевой оправе. Как и другие фильтры нейтральной оптической плотности, HOYA ND10 Graduated не оказывает никакого влияния на цветовой баланс.
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Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый градиентный
Страна производитель
Китай
Нейтрально-серый градиентный фильтр HOYA ND10 Graduated позволяет сбалансировать экспозицию между светлыми и темными областями кадра. Плотность в верхней части составляет эквивалент 3 ступеней экспозиции и равномерно снижается книзу до 1 ступени (ND10x ~ ND2x). Это позволяет, к примеру, выровнять освещенность неба и земли в пейзажной фотографии, избежав засветки и недоэкспонирования в кадре. Фильтр исполняется во вращающейся алюминиевой оправе. Как и другие фильтры нейтральной оптической плотности, HOYA ND10 Graduated не оказывает никакого влияния на цветовой баланс.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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