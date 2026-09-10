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Фильтр Hoya GRAD ND10 52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр Hoya GRAD ND10 52

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Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 1
Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 2
Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 3
Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 4
Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 1
  • Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 2
  • Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 3
  • Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 4
  • Фильтр Hoya GRAD ND10 52 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361852
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый градиентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya GRAD ND10 52

Нейтрально-серый градиентный фильтр HOYA ND10 Graduated позволяет сбалансировать экспозицию между светлыми и темными областями кадра. Плотность в верхней части составляет эквивалент 3 ступеней экспозиции и равномерно снижается книзу до 1 ступени (ND10x ~ ND2x). Это позволяет, к примеру, выровнять освещенность неба и земли в пейзажной фотографии, избежав засветки и недоэкспонирования в кадре. Фильтр исполняется во вращающейся алюминиевой оправе. Как и другие фильтры нейтральной оптической плотности, HOYA ND10 Graduated не оказывает никакого влияния на цветовой баланс.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya GRAD ND10 52




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый градиентный
Страна производитель
Китай
Описание
Нейтрально-серый градиентный фильтр HOYA ND10 Graduated позволяет сбалансировать экспозицию между светлыми и темными областями кадра. Плотность в верхней части составляет эквивалент 3 ступеней экспозиции и равномерно снижается книзу до 1 ступени (ND10x ~ ND2x). Это позволяет, к примеру, выровнять освещенность неба и земли в пейзажной фотографии, избежав засветки и недоэкспонирования в кадре. Фильтр исполняется во вращающейся алюминиевой оправе. Как и другие фильтры нейтральной оптической плотности, HOYA ND10 Graduated не оказывает никакого влияния на цветовой баланс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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