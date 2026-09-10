Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 72 MM. UV(0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361842
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
72
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Япония
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 72 MM. UV(0)
Светофильтр Hoya UV(0) HMC защитит ваши снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Данный фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтры Hoya обеспечат ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
72
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Япония
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Светофильтр Hoya UV(0) HMC защитит ваши снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Данный фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтры Hoya обеспечат ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 72 MM. UV(0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 72 MM. UV(0)