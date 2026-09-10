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Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 67 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 67

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Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361833
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
67
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
инфракрасный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 67

Традиционно инфракрасный фильтр используется с инфракрасной пленкой. Такая пленка чувствительна к инфракрасному излучению и другим лучам с более короткой длиной волны видимого спектра. Инфракрасный фильтр отфильтровывает все лучи кроме инфракрасных лучей. Фильтр используется в основном в криминалистике, медицине, биологии. В обычной фотографии тоже можно использовать магию инфракрасного фильтра - для изменения контраста и цветового эффекта.

Отзывы о товаре Фильтр инфракрасный Hoya INFRARED 67




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
67
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
инфракрасный
Страна производитель
Китай
Описание
Традиционно инфракрасный фильтр используется с инфракрасной пленкой. Такая пленка чувствительна к инфракрасному излучению и другим лучам с более короткой длиной волны видимого спектра. Инфракрасный фильтр отфильтровывает все лучи кроме инфракрасных лучей. Фильтр используется в основном в криминалистике, медицине, биологии. В обычной фотографии тоже можно использовать магию инфракрасного фильтра - для изменения контраста и цветового эффекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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