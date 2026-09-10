Описание товара Фильтр Hoya ND16 PRO 62

Hoya PROND16 относится к фильтрам средне-высокой плотности (4 ступени), которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длинной выдержкой для размытия движущихся объектов (в фото) и для обеспечения корректной скорости затвора в видео. Двухстороннее металлсодержащее покрытие ACCU-ND обеспечивает не только равномерное снижение светопропускаемости, но и отсутствие цветового сдвига при смене одного Pro ND фильтра на другой (с большей или меньшей плотностью). Благодаря использованию качественно отполированного минерального стекла разрешающая способность оптики сохраняется в полной мере. Оправа фильтра выполнена из алюминия. ND фильтры обрели новую жизнь при росте популярности видеосъемки на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в нормальной ситуации при съемке видео значение скорости затвора (в 1/x) не должно быть выше чем [частота кадров х 2]: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/120 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. В профессиональных видеокамерах такие фильтры встраиваются прямо в корпус, а при использовании фотоаппаратов их нужно приобретать отдельно.