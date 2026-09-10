Фильтр Hoya NDX2 HMC 58
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Характеристики
Описание товара Фильтр Hoya NDX2 HMC 58
Hoya NDX2 - нейтрально-серый фильтр низкой плотности, сокращающий светопропускаемость объектива на 1 ступень экспозиции. Может применяться в видеографии, для продления скорости затвора. Также может применяться для усиления эффекта более плотных ND-фильтров: например, при установке поверх ND4 он дает ND8. Фильтр не оказывает влияния на цветовой баланс изображения. Многослойное просветление обеспечивает свободу от бликов и переотражений. Оправа выполнена из алюминиевого сплава. Минеральное оптическое стекло фильтра, тщательно отполированное в Японии, не снижает разрешающую способность оптики. ND фильтры обрели новую жизнь при росте популярности видеосъемки на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в нормальной ситуации при съемке видео значение скорости затвора (в 1/x) не должно быть выше чем [частота кадров х 2]: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/120 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. В профессиональных видеокамерах такие фильтры встраиваются прямо в корпус, а при использовании фотоаппаратов их нужно приобретать отдельно.
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