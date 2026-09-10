Фильтр Hoya NDX400 HMC 77
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Характеристики
Описание товара Фильтр Hoya NDX400 HMC 77
Нейтрально-серые фильтры (иногда их называют просто нейтральными) предназначены для равномерного снижения светового потока, поступающего в камеру через объектив. Они применяются, когда скорости срабатывания затвора не достаточно, чтобы отсечь избыток света (например, при съёмке с открытой диафрагмой в солнечную погоду) или же когда фотографу намеренно требуется существенно увеличить время выдержки (например, для смазывания движущихся объектов). Фильтры HOYA NDX400 HMC сокращают интенсивность светового потока на 9 ступеней экспозиции, т.е. приблизительно до 1/500 от начального значения. Столь сильное затемнение необходимо при съемке солнца (солнечных затмений) и других сверх-ярких источников света. Кроме того, с фильтром HOYA NDX 400 возможно использовать ясным днем выдержки длиной в 15-30 секунд. При такой длительности выдержки все активно движущиеся объекты (люди, транспорт) практически исчезают с фотографии или становятся полупрозрачными, что помогает, например, фотографировать памятники архитектуры и другие достопримечательности.
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