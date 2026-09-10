Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 49.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 49.0
Светофильтры Hoya Fusion Antistatic имеют инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования. Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия. Фильтры Hoya Fusion Antistatic изготавливаются в Японии. Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает выгорание неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Отзывы о товаре Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 49.0