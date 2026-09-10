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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37

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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 2
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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 4
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 5
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 6
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 7
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 1
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 2
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 3
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 4
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 5
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 6
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 7
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361694
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
37
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37

Поляризационные светофильтры наиболее часто используются после защитных и ультрафиолетовых. В солнечную погоду они устраняют паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Также фильтр повышает контраст изображения, делая цвета более сочными. Поэтому поляризационные фильтры наиболее часто используются при съёмке городской архитектуры, а также в пейзажной фотографии. Нужно отметить, что если контраст ещё можно повысить с помощью графических редакторов, то устранить блики и отражения они не позволяют, поэтому использование фильтра в некоторых случаях становится незаменимым. Важным преимуществом HOYA HD CIR-PL является то, что помимо основного поляризационного эффекта фильтр отсекает и ультрафиолетовое излучение, которое также способно негативно сказаться на изображении. Сама же поляризационная плёнка пропускает на 25% больше света, чем другие поляризационные фильты на рынке, что позволяет снимать с более короткой выдержкой в условиях ограниченной освещённости. Особенности фильтра HOYA HD CIR-PL: Ультрасветлая поляризационная плёнка (пропускает на 25% больше света) отсекает ультрафиолет до 370 нм, 8 слоёв антибликового просветления с обеих сторон, Водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения, Специальное покрытие, устойчивое к царапинам, Сверхтонкая оправа для широкоугольных объективов, Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом.

Отзывы о товаре Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR HD 37




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
37
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Поляризационные светофильтры наиболее часто используются после защитных и ультрафиолетовых. В солнечную погоду они устраняют паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Также фильтр повышает контраст изображения, делая цвета более сочными. Поэтому поляризационные фильтры наиболее часто используются при съёмке городской архитектуры, а также в пейзажной фотографии. Нужно отметить, что если контраст ещё можно повысить с помощью графических редакторов, то устранить блики и отражения они не позволяют, поэтому использование фильтра в некоторых случаях становится незаменимым. Важным преимуществом HOYA HD CIR-PL является то, что помимо основного поляризационного эффекта фильтр отсекает и ультрафиолетовое излучение, которое также способно негативно сказаться на изображении. Сама же поляризационная плёнка пропускает на 25% больше света, чем другие поляризационные фильты на рынке, что позволяет снимать с более короткой выдержкой в условиях ограниченной освещённости. Особенности фильтра HOYA HD CIR-PL: Ультрасветлая поляризационная плёнка (пропускает на 25% больше света) отсекает ультрафиолет до 370 нм, 8 слоёв антибликового просветления с обеих сторон, Водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения, Специальное покрытие, устойчивое к царапинам, Сверхтонкая оправа для широкоугольных объективов, Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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