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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM

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Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 1
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 2
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 3
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 4
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 1
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 2
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 3
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 4
  • Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361655
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
72
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM

Фильтр HOYA HRT CIR-PL UV выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи. Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.

Отзывы о товаре Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
72
Дополнительно
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр HOYA HRT CIR-PL UV выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи. Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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