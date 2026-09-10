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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0

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Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0 - фото 1
Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитные фильтры
  • Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0 - фото 1
  • Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361645
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Защитные фильтры
Диаметр, мм
105
Дополнительно
защита от влаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0

Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Также капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Защитный фильтр Protector Fusion Antistatic предохраняет переднюю линзу объектива от ударов, царапин и загрязнения, оказывая минимальное влияние на качество проходящего через него света.

Отзывы о товаре Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 105.0




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Защитные фильтры
Диаметр, мм
105
Дополнительно
защита от влаги
Страна производитель
Китай
Описание
Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Также капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Защитный фильтр Protector Fusion Antistatic предохраняет переднюю линзу объектива от ударов, царапин и загрязнения, оказывая минимальное влияние на качество проходящего через него света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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