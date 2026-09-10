Фильтр Hoya STAR-EIGHT 72

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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361589
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8-лучевой звездный фильтр HOYA STAR-EIGHT состоит из серии тонких перекрестных линий, которые нанесены на поверхность прозрачного оптического стекла. Благодаря такой конструкции данный фильтр добавляет крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Звездный фильтр используется для получения эффекта, при котором от яркого источника света исходит несколько лучей, подобно звезде. Полезен в первую очередь в художественной фотографии. Фильтр пригодится для съемки ночных пейзажей - он превратит прогулку по ночному городу в праздничную феерию. Также фильтр используют для фотографирования драгоценностей и предметов с сильным отражением. С его помощью можно создать прекрасные портреты со звездами в глазах модели.
8-лучевой звездный фильтр HOYA STAR-EIGHT состоит из серии тонких перекрестных линий, которые нанесены на поверхность прозрачного оптического стекла. Благодаря такой конструкции данный фильтр добавляет крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Звездный фильтр используется для получения эффекта, при котором от яркого источника света исходит несколько лучей, подобно звезде. Полезен в первую очередь в художественной фотографии. Фильтр пригодится для съемки ночных пейзажей - он превратит прогулку по ночному городу в праздничную феерию. Также фильтр используют для фотографирования драгоценностей и предметов с сильным отражением. С его помощью можно создать прекрасные портреты со звездами в глазах модели.
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