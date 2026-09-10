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Фильтр Hoya STARSCAPE 49мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр Hoya STARSCAPE 49мм

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Фильтр Hoya STARSCAPE 49мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361570
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
49
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
астрофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya STARSCAPE 49мм

HOYA STARSCAPE разработан специально для астрофотографии, существенно снижая световое загрязнение от городского освещения. HOYA STARSCAPE отсекает свет в той части спектра, которая приходится на излучение натриевых и ртутных ламп, активно используемых в городском освещении большинства городов по всему миру.Таким образом, фильтр обеспечивает более чёткое изображение ночного неба с естественными цветами и улучшенным контрастом. Уменьшает желтоватый и зеленоватый оттенок от городского освещения. Естественная цветопередача и общее улучшение контраста. Совместим с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами благодаря тонкой оправе. Другие подобные астрофильтры могут вызывать смещение цвета, что сильнее всего проявляется при использовании с широкоугольными объективами. Благодаря специальной формуле стекла фильтр HOYA STARSCAPE обеспечивает те же результаты, но не имеет указанного сдвига цвета.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya STARSCAPE 49мм




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
49
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
астрофильтр
Страна производитель
Китай
Описание
HOYA STARSCAPE разработан специально для астрофотографии, существенно снижая световое загрязнение от городского освещения. HOYA STARSCAPE отсекает свет в той части спектра, которая приходится на излучение натриевых и ртутных ламп, активно используемых в городском освещении большинства городов по всему миру.Таким образом, фильтр обеспечивает более чёткое изображение ночного неба с естественными цветами и улучшенным контрастом. Уменьшает желтоватый и зеленоватый оттенок от городского освещения. Естественная цветопередача и общее улучшение контраста. Совместим с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами благодаря тонкой оправе. Другие подобные астрофильтры могут вызывать смещение цвета, что сильнее всего проявляется при использовании с широкоугольными объективами. Благодаря специальной формуле стекла фильтр HOYA STARSCAPE обеспечивает те же результаты, но не имеет указанного сдвига цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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