Фильтр Hoya STARSCAPE 72мм

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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361565
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HOYA STARSCAPE разработан специально для астрофотографии, существенно снижая световое загрязнение от городского освещения. HOYA STARSCAPE отсекает свет в той части спектра, которая приходится на излучение натриевых и ртутных ламп, активно используемых в городском освещении большинства городов по всему миру.Таким образом, фильтр обеспечивает более чёткое изображение ночного неба с естественными цветами и улучшенным контрастом. Уменьшает желтоватый и зеленоватый оттенок от городского освещения. Естественная цветопередача и общее улучшение контраста. Совместим с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами благодаря тонкой оправе. Другие подобные астрофильтры могут вызывать смещение цвета, что сильнее всего проявляется при использовании с широкоугольными объективами. Благодаря специальной формуле стекла фильтр HOYA STARSCAPE обеспечивает те же результаты, но не имеет указанного сдвига цвета.
HOYA STARSCAPE разработан специально для астрофотографии, существенно снижая световое загрязнение от городского освещения. HOYA STARSCAPE отсекает свет в той части спектра, которая приходится на излучение натриевых и ртутных ламп, активно используемых в городском освещении большинства городов по всему миру.Таким образом, фильтр обеспечивает более чёткое изображение ночного неба с естественными цветами и улучшенным контрастом. Уменьшает желтоватый и зеленоватый оттенок от городского освещения. Естественная цветопередача и общее улучшение контраста. Совместим с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами благодаря тонкой оправе. Другие подобные астрофильтры могут вызывать смещение цвета, что сильнее всего проявляется при использовании с широкоугольными объективами. Благодаря специальной формуле стекла фильтр HOYA STARSCAPE обеспечивает те же результаты, но не имеет указанного сдвига цвета.
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