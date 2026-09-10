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Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4" стандартная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4" стандартная

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Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4&quot; стандартная - фото 1
Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4&quot; стандартная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4&quot; стандартная - фото 1
  • Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4&quot; стандартная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361440
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4" стандартная

Стандартная площадка Gitzo G1173/14B с быстросъемной системой является надежным аксессуаром для штативных голов, который крепится к базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеру на голову или отсоединять от нее. G1173/14B — это короткая площадка «А-профиля», используемая для некоторых голов Gitzo, таких как шаровая голова cj смещенным центром GH2750QR.

Отзывы о товаре Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4" стандартная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартная площадка Gitzo G1173/14B с быстросъемной системой является надежным аксессуаром для штативных голов, который крепится к базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеру на голову или отсоединять от нее. G1173/14B — это короткая площадка «А-профиля», используемая для некоторых голов Gitzo, таких как шаровая голова cj смещенным центром GH2750QR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Площадка быстросъемная Gitzo G1173/14B 1/4" стандартная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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