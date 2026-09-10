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Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 1 серия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 1 серия

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Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 1 серия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361439
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Уровень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 1 серия

Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 предлагается опционально как аксессуар для штатива для использования со штативами Gitzo 1 серии. Этот высокоточный пузырьковый уровень прикрепляется к основанию центральной колонны, помогая выполнять тонкую регулировку композиций, гарантируя, что каждая настройка точно соответствует уровню горизонта и позволяя фотографам и видеооператорам получать изображения более высокой степени аккуратности. Вес GLEVEL1 составляет 5 грамм.

Отзывы о товаре Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 1 серия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Уровень
Страна производитель
Китай
Описание
Пузырьковый уровень Gitzo GLEVEL1 предлагается опционально как аксессуар для штатива для использования со штативами Gitzo 1 серии. Этот высокоточный пузырьковый уровень прикрепляется к основанию центральной колонны, помогая выполнять тонкую регулировку композиций, гарантируя, что каждая настройка точно соответствует уровню горизонта и позволяя фотографам и видеооператорам получать изображения более высокой степени аккуратности. Вес GLEVEL1 составляет 5 грамм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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