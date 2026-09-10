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Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361436
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Описание товара Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная
Редукторная центральная колонна Gitzo Systematic GS5313LGS — это длинное штативное приспособление для фотографов, которым требуется дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта центральная колонна из алюминия совместима со штативами Systematic 5 серии. Зубчатый механизм колонны предполагает, что тяжелые грузы могут быть подняты или опущены точно и безопасно и заблокированы и разблокированы с помощью простого поворотного механизма. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. Дополнительный охват высоты этой длинной центральной колонны делает позиционирование камеры более гибким. GS5313LGS заменяет GS5311LGS и включает в себя новейшие компоненты, в том числе литой диск в верхней и нижней части колонны.
Редукторная центральная колонна Gitzo Systematic GS5313LGS — это длинное штативное приспособление для фотографов, которым требуется дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта центральная колонна из алюминия совместима со штативами Systematic 5 серии. Зубчатый механизм колонны предполагает, что тяжелые грузы могут быть подняты или опущены точно и безопасно и заблокированы и разблокированы с помощью простого поворотного механизма. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. Дополнительный охват высоты этой длинной центральной колонны делает позиционирование камеры более гибким. GS5313LGS заменяет GS5311LGS и включает в себя новейшие компоненты, в том числе литой диск в верхней и нижней части колонны.
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