Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361427
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Описание товара Сумка для штатива Gitzo GC2202T Traveler серия 2
Сумка Gitzo Traveler GC2202T 2 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для переноски штатива Traveler. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Эта чрезвычайно компактная штативная сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рипстоп в сочетании с защитным и эластичным неопреном. GC2202T идеально подходит для более крупных штативов и комплектов Traveler: GT1545T / GK1545T-82TQD, GT2545T / GK2545T-82QD.
Сумка Gitzo Traveler GC2202T 2 серии — одна из наших штативных сумок, предпочитаемых фотографами, которые всегда в движении и любят путешествовать. Это решение для переноски оборудования — легкое и идеально подходит для переноски штатива Traveler. Ее регулируемый ремень обеспечивает широкий выбор настраиваемых вариантов от стандартной ручки до плечевого ремня и имеет специальную систему для свертывания и привязки лишнего ремешка. Эта чрезвычайно компактная штативная сумка изготовлена из элегантной и износостойкой ткани рипстоп в сочетании с защитным и эластичным неопреном. GC2202T идеально подходит для более крупных штативов и комплектов Traveler: GT1545T / GK1545T-82TQD, GT2545T / GK2545T-82QD.
Сумка для штатива Gitzo GC2202T Traveler серия 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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