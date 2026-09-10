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Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции

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Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
132
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361408
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
132
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции

Штатив Gitzo GT0532 из карбона - самый легкий, трехсекционный штатив в линейке Mountaineer. Этот профессиональный штатив весит всего 1.07 кг и оснащен штангами Carbon eXact с высокомодульным углепластиком на всех участках ноги. Верхние секции имеют диаметр 21,7 мм, а нижние секции 14,7 мм - на 22,5% больше, жестче и более прочнее, чем предшественники. Gitzo GT0532 раскладывается до высоты в 132 см и складывается до 53 см, что удобно для транспортировки. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
132
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Gitzo GT0532 из карбона - самый легкий, трехсекционный штатив в линейке Mountaineer. Этот профессиональный штатив весит всего 1.07 кг и оснащен штангами Carbon eXact с высокомодульным углепластиком на всех участках ноги. Верхние секции имеют диаметр 21,7 мм, а нижние секции 14,7 мм - на 22,5% больше, жестче и более прочнее, чем предшественники. Gitzo GT0532 раскладывается до высоты в 132 см и складывается до 53 см, что удобно для транспортировки. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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