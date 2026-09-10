Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT0532 Mountaineer 0 серия, 3 секции
Штатив Gitzo GT0532 из карбона - самый легкий, трехсекционный штатив в линейке Mountaineer. Этот профессиональный штатив весит всего 1.07 кг и оснащен штангами Carbon eXact с высокомодульным углепластиком на всех участках ноги. Верхние секции имеют диаметр 21,7 мм, а нижние секции 14,7 мм - на 22,5% больше, жестче и более прочнее, чем предшественники. Gitzo GT0532 раскладывается до высоты в 132 см и складывается до 53 см, что удобно для транспортировки. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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