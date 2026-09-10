Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции
Штатив Gitzo Carbon Fiber Tripod GT2542 2 серии из карбона - это легкий 3-секционный штатив, который надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие штанги из упругого высокомодульного углепластика Carbon eXact с более крупным диаметром (диаметр верхней секции ноги 29.0 мм), что делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2542 весит всего 1,68 кг, достигает высоты 165,5 см и складывается до 56 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2542 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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