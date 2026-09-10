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Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции

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Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 1
Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 2
Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 3
Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
  • Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361400
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
Длина в сложенном состоянии, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции

Штатив Gitzo Carbon Fiber Tripod GT2542 2 серии из карбона - это легкий 3-секционный штатив, который надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие штанги из упругого высокомодульного углепластика Carbon eXact с более крупным диаметром (диаметр верхней секции ноги 29.0 мм), что делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2542 весит всего 1,68 кг, достигает высоты 165,5 см и складывается до 56 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2542 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT2542 Mountaineer 2 серия, 4 секции




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
15
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
Длина в сложенном состоянии, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Gitzo Carbon Fiber Tripod GT2542 2 серии из карбона - это легкий 3-секционный штатив, который надежно поддерживает DSLR-камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие штанги из упругого высокомодульного углепластика Carbon eXact с более крупным диаметром (диаметр верхней секции ноги 29.0 мм), что делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT2542 весит всего 1,68 кг, достигает высоты 165,5 см и складывается до 56 см. Этот штатив станет идеальным решением для страстных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных съемочных результатов. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT2542 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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