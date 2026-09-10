Штатив Gitzo GT4533LS Systematic 4 long серия, 3 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT4533LS Systematic 4 long серия, 3 секции
Gitzo Systematic GT4533LS 4 long серии - мощный трехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. GT4533LS - это идеальное сочетание высоты, минимального веса, долговечности и бескомпромиссной стабильности. Не только самые «выносливые» и самые стабильные штативы Gitzo - семейство Systematic также устанавливает стандарты модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT4533LS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic. GT4533LS весит 2,31 кг и обеспечивает впечатляющую грузоподъемность - 25 кг. Его рабочая высота составляет от 11 см до 156 см, а складывается до 69 см. Надежное, универсальное решение, которое легко взять с собой. Эта модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.
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