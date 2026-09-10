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Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции

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Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 1
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 2
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 3
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 4
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 5
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 6
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 7
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 8
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 9
Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 5
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 6
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 7
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 8
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 9
  • Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361387
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
Длина в сложенном состоянии, см
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции

Gitzo Systematic GT5533LS 5 Long серии - мощный трехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. Модели 5-ой серии - самые устойчивые штативы Gitzo и, как остальные из семейства Systematic, они устанавливают стандарты грузоподъемности, стабильности и модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT5533LS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic. GT5533S весит всего 2,72 кг и обеспечивает невероятную грузоподъемность - 40 кг. Его рабочая высота составляет от 10 см до 145 см, а складывается он 68 см. Эта крайне надежная, универсальная, портативная модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT5533LS Systematic 5 long серия, 3 секции




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная рабочая высота, см
10
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
145
Длина в сложенном состоянии, см
68
Страна производитель
Китай
Описание
Gitzo Systematic GT5533LS 5 Long серии - мощный трехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. Модели 5-ой серии - самые устойчивые штативы Gitzo и, как остальные из семейства Systematic, они устанавливают стандарты грузоподъемности, стабильности и модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT5533LS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic. GT5533S весит всего 2,72 кг и обеспечивает невероятную грузоподъемность - 40 кг. Его рабочая высота составляет от 10 см до 145 см, а складывается он 68 см. Эта крайне надежная, универсальная, портативная модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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