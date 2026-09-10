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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361379
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Описание товара Штативная голова Gitzo GH2750QR децентрованная, быстросъемная, 2 серия
Шаровая голова Gitzo Magnesium Off Center Ball head GH2750QR 2 серии со смещенным центром и быстросъемной площадкой - исключительно плавная штативная голова профессионального качества из прочного, легкого магния. Она поставляется со стандартной быстросъемной системой Gitzo Quick Release для еще более быстрой и простой установки камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам получить идеальные панорамные снимки. Анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH2750QR имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Она надежно удерживает нагрузку до 5 кг, весит всего 550 грамм и рекомендуется для использования со штативами серии 2.
Шаровая голова Gitzo Magnesium Off Center Ball head GH2750QR 2 серии со смещенным центром и быстросъемной площадкой - исключительно плавная штативная голова профессионального качества из прочного, легкого магния. Она поставляется со стандартной быстросъемной системой Gitzo Quick Release для еще более быстрой и простой установки камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам получить идеальные панорамные снимки. Анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH2750QR имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Она надежно удерживает нагрузку до 5 кг, весит всего 550 грамм и рекомендуется для использования со штативами серии 2.
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