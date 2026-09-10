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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361377
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Описание товара Штативная голова Gitzo GH3750QR быстросъемная, 3 серия
Голова Gitzo GH3750QR 3 серии Magnesium Off Center со смещенным центром и быстросъемной площадкой - это исключительно гладко двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Она может быть направлена на 90° вниз. GH3750QR имеет независимый шар и элементы управления панорамированием с более прочной блокировкой, чем у предыдущих моделей. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам получать идеальные панорамные снимки. База также позволяет использовать стол как платформу или снимать с очень низких ракурсов, даже не используя штатив. Голова оснащена быстросъемной площадкой Quick Release, которая делает установку камер еще более быстрым и простым процессом. Анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. Голова оснащена выравнивающим уровнем для точного позиционирования. GH3750QR надежно удерживает полезную нагрузку до 9 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.
Голова Gitzo GH3750QR 3 серии Magnesium Off Center со смещенным центром и быстросъемной площадкой - это исключительно гладко двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Она может быть направлена на 90° вниз. GH3750QR имеет независимый шар и элементы управления панорамированием с более прочной блокировкой, чем у предыдущих моделей. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам получать идеальные панорамные снимки. База также позволяет использовать стол как платформу или снимать с очень низких ракурсов, даже не используя штатив. Голова оснащена быстросъемной площадкой Quick Release, которая делает установку камер еще более быстрым и простым процессом. Анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. Голова оснащена выравнивающим уровнем для точного позиционирования. GH3750QR надежно удерживает полезную нагрузку до 9 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.
Штативная голова Gitzo GH3750QR быстросъемная, 3 серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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