Описание товара Штативная голова Gitzo GHFG1 жидкостная кардановая (Gimbal) голова

Gitzo празднует столетие выдающегося инновационного и технологического лидерства запуском новых штативных голов Fluid Gimbal в рамках серии запусков эксклюзивных продуктов, посвященных юбилею бренда. Новаторская голова Fluid Gimbal Head представляет собой гораздо больше, чем фотооборудование, выпущенное в честь праздника. С новой головой Fluid Gimbal Gitzo в очередной раз продемонстрировала репутацию бренда, который продолжает расширять границы, делая каждое движение точным и беспрепятственным, позволяя фотографам безупречно снимать фото и видео. Новая голова GHFG1 Fluid Gimbal Head идеально подходит для съемки дикой природы и наблюдения за птицами, особенно для далеких планов, потому что она гарантирует идеальный баланс даже при тяжелом оборудовании. Эта потрясающая новая голова отличается как современным дизайном, так и инновационными решениями. Четкие и гармонические линии, отличительный стиль Noir D?cor от Gitzo и до мелочей продуманные детали прекрасно сочетаются с передовым технологическим прорывом – жидкостным картриджем и системой жидкостного контроля – что делает эту голову идеальным союзом эстетической привлекательности и производительности. Технология жидкостного картриджа из мира видео впервые применяется к штативной голове с гиростабилизатором. Она поглощает вибрации и обеспечивает плавное движение во время наблюдения и съемки даже при очень больших объективах. В картридже Fluid Gimbal Head также имеется инновационная система жидкостного контроля, Whip-Pan, которая обеспечивает превосходное управление устройством с помощью высокоскоростных движений. Это устройство применяет автоматическое сцепление, исключая жидкостное вращение на панорамной оси головы и поддерживая плавность при низких скоростях вращения, как это обычно реализуется в видеоголовах. У пользователей есть полное управление движениями при съемке без риска вибраций. При высоких скоростях вращения, когда пришло время быстро переместить камеру, Whip-Pan мгновенно исключает жидкостную подвижность, что позволяет свободно перемещаться, не поднимая штатив с земли. Жидкостное вращение автоматически и мгновенно восстанавливается при уменьшении скорости вращения. Голова GHFG1 Fluid Gimbal Head специально разработана для штативов Gitzo Systematic и Mountaineer, отмеченных за их несравненную стабильность как наиболее надежную опору для безопасной съемки в самых суровых условиях и как самую прочную основу для широких, острожных движений, характерных в процессе наблюдения за птицами и для съемки дикой природы. Эта неотъемлемая часть штативного комплекта создает баланс в работе камеры и объектива. Горизонтальная и вертикальная балансировка позволяет достичь идеального равновесия, а благодаря жидкостному картриджу этого намного легче достичь, чем с любой другой головой, даже с тяжелым оборудованием. Благодаря эргономичным ручкам с покрытием soft-touch, встроенной быстросъемной основе типа Arca-Swiss, новой площадке Arca-Swiss с резиновыми захватами и съемной ручке панорамирования эта голова надежна и максимально удобна в работе. Крепкая, но легкая магниевая голова – результат комбинации горячего литья под высоким давлением с прочной, обтекаемой конструкцией.