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Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров

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Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361271
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров

Быстросъемная площадка для крепления аксессуаров и небольших устройств на клетки для видеооборудования, плечевые упоры и системы стабилизации. Крепление площадки может быть установлено с помощью винта на любое приспособление для съемки, оснащенное стандартными гнездами под резьбу 1/4-20. Таким же образом на площадку устанавливаются аксессуары и кронштейны. Площадка фиксируется в гнезде поворотным рычажком.

Отзывы о товаре Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемная площадка для крепления аксессуаров и небольших устройств на клетки для видеооборудования, плечевые упоры и системы стабилизации. Крепление площадки может быть установлено с помощью винта на любое приспособление для съемки, оснащенное стандартными гнездами под резьбу 1/4-20. Таким же образом на площадку устанавливаются аксессуары и кронштейны. Площадка фиксируется в гнезде поворотным рычажком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстросменная площадка Flama K1113 для установки аксессуаров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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