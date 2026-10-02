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Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G)

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Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 280 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G)
14 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
10

Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G)

Модуль памяти Kingston для HP/Compaq KTH-PL316LV/16G DIMM DDR3 емкостью 16ГБ, частотой 1600МГц (PC3-12800), регистровый, предназначен для использования в серверном оборудовании.

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Оперативная память
Описание
Модуль памяти Kingston для HP/Compaq KTH-PL316LV/16G DIMM DDR3 емкостью 16ГБ, частотой 1600МГц (PC3-12800), регистровый, предназначен для использования в серверном оборудовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR3 Kingston 16Gb 1600MHz (KTH-PL316LV/16G) - стоимость товара 14280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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