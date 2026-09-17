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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA

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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 1
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 2
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 3
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 4
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 5
Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 5
  • Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748702
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
90

Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA

Оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB [AX4U32008G16A-DTBKD35G] обеспечивает повышение быстродействия на платформах Intel и AMD. Она ориентирована на обслуживание игровых систем. В наборе поставляются два модуля стандарта DDR4 с объемом по 8 ГБ и функционированием на частоте 3200 МГц. Поддержка профилей Intel Extreme (XMP) 2.0 предусматривает разгон платформы. Низкопрофильная конструкция высотой 36 мм не вызывает проблем при установке в условиях ограниченного пространства. Для стабильного отведения тепла от чипов на модулях ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB установлен алюминиевый радиатор. В верхней части есть прозрачная световая панель с интегрированными светодиодами RGB, которые формируют многоцветное освещение. Программа XPG Prime позволяет настраивать палитру оттенков и световые эффекты.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Развернуть
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB [AX4U32008G16A-DTBKD35G] обеспечивает повышение быстродействия на платформах Intel и AMD. Она ориентирована на обслуживание игровых систем. В наборе поставляются два модуля стандарта DDR4 с объемом по 8 ГБ и функционированием на частоте 3200 МГц. Поддержка профилей Intel Extreme (XMP) 2.0 предусматривает разгон платформы. Низкопрофильная конструкция высотой 36 мм не вызывает проблем при установке в условиях ограниченного пространства. Для стабильного отведения тепла от чипов на модулях ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB установлен алюминиевый радиатор. В верхней части есть прозрачная световая панель с интегрированными светодиодами RGB, которые формируют многоцветное освещение. Программа XPG Prime позволяет настраивать палитру оттенков и световые эффекты.
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Модуль памяти DIMM 16GB (8GBx2) DDR4-3200 AX4U32008G16A-DTBKD35G ADATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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