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Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360024
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Диаметр объектива телескопа: 150 мм / Диаметр фильтра внешний: 175,5 мм / Вес в упаковке: 0.13 кг / Размер упаковки: 20.0x20.0x5.0 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х5
Вес, г.
120
Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм
Солнечный фильтр Sky-Watcher предназначен для установки на линзовые телескопы с диаметром объектива 150 мм. Он сделан из специальной астрономической пленки и служит для защиты зрения при наблюдениях Солнца. Фильтр отсекает вредное излучение, пропуская лишь 0,001% видимого света. Цвет Солнца – нейтрально-белый. Фильтр необходим для рассматривания через телескоп солнечных пятен, грануляции, факельных полей и других процессов, протекающих на Солнце. Использование этого аксессуара обязательно – не пытайтесь наводить на солнечный диск телескоп без установленной защиты! Внимание! Никогда не смотрите на Солнце без специального фильтра. Это может необратимо повредить зрение и привести к слепоте.
Диаметр объектива телескопа: 150 мм / Диаметр фильтра внешний: 175,5 мм / Вес в упаковке: 0.13 кг / Размер упаковки: 20.0x20.0x5.0 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Солнечный фильтр Sky-Watcher предназначен для установки на линзовые телескопы с диаметром объектива 150 мм. Он сделан из специальной астрономической пленки и служит для защиты зрения при наблюдениях Солнца. Фильтр отсекает вредное излучение, пропуская лишь 0,001% видимого света. Цвет Солнца – нейтрально-белый. Фильтр необходим для рассматривания через телескоп солнечных пятен, грануляции, факельных полей и других процессов, протекающих на Солнце. Использование этого аксессуара обязательно – не пытайтесь наводить на солнечный диск телескоп без установленной защиты! Внимание! Никогда не смотрите на Солнце без специального фильтра. Это может необратимо повредить зрение и привести к слепоте.
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