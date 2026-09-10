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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм

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Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 1
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 2
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 3
Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 1
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 2
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 3
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360024
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Диаметр объектива телескопа: 150 мм / Диаметр фильтра внешний: 175,5 мм / Вес в упаковке: 0.13 кг / Размер упаковки: 20.0x20.0x5.0 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х5
Вес, г.
120

Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм

Солнечный фильтр Sky-Watcher предназначен для установки на линзовые телескопы с диаметром объектива 150 мм. Он сделан из специальной астрономической пленки и служит для защиты зрения при наблюдениях Солнца. Фильтр отсекает вредное излучение, пропуская лишь 0,001% видимого света. Цвет Солнца – нейтрально-белый. Фильтр необходим для рассматривания через телескоп солнечных пятен, грануляции, факельных полей и других процессов, протекающих на Солнце. Использование этого аксессуара обязательно – не пытайтесь наводить на солнечный диск телескоп без установленной защиты! Внимание! Никогда не смотрите на Солнце без специального фильтра. Это может необратимо повредить зрение и привести к слепоте.

Отзывы о товаре Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Диаметр объектива телескопа: 150 мм / Диаметр фильтра внешний: 175,5 мм / Вес в упаковке: 0.13 кг / Размер упаковки: 20.0x20.0x5.0 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Солнечный фильтр Sky-Watcher предназначен для установки на линзовые телескопы с диаметром объектива 150 мм. Он сделан из специальной астрономической пленки и служит для защиты зрения при наблюдениях Солнца. Фильтр отсекает вредное излучение, пропуская лишь 0,001% видимого света. Цвет Солнца – нейтрально-белый. Фильтр необходим для рассматривания через телескоп солнечных пятен, грануляции, факельных полей и других процессов, протекающих на Солнце. Использование этого аксессуара обязательно – не пытайтесь наводить на солнечный диск телескоп без установленной защиты! Внимание! Никогда не смотрите на Солнце без специального фильтра. Это может необратимо повредить зрение и привести к слепоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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