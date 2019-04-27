Стабилизатор Ресанта СПН- 13500;

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|Этот товар можно купить в кредит
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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Тип
|релейный
|Входное напряжение
|90 - 260
|Установка
|напольный
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|90
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|13500
|Вес, кг
|18
|Высота, см
|36
|Длина, см
|30,5
|Ширина, см
|19
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27.04.2019
Тихий держит скочки напряжения до 280 при привышении даёт eror
Недостатки:
Не обнаруженны
Комментарий:
Стоит на даче на весь дом. Для купленной задачи справлЯется полностью (понижение напряжения!) Индекации выхода постоянная показанная 220 но это не так!
На фото четко видно входное 230 выдает 200 с копейками