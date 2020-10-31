Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Ресанта С2000

(1)
Артикул: 35715
Стабилизатор Ресанта С2000
4 290 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

3 910 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 67 КэтКоинов
Артикул: 35715
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140 - 260
Типрелейный
Установканапольный
Активная мощность1500
Максимальное входное напряжение, В260
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность2000
Вес, кг4,2
Высота, см9,5
Длина, см41,5
Ширина, см13,5

Диапазон входного напряжения, В

140-260

Номинальная величина выходного напряжения, В

220±8%

Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)

1,5

Рабочая частота (Гц)

50 / 60

КПД, при нагрузке 80% не менее

97

Точность поддержания выходного напряжения (%)

8

Масса нетто (кг)

4,2

Охлаждение

естественное 

Время регулирования (мс)

5-7

Искажение синусоиды

отсутствует
Высоковольтная защита (В)

260±5

Класс защиты

IP 20 (негерметизирован)

Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)

415х135х95

Рабочая температура окружающей среды (оС)

0-45

Относительная влажность воздуха, не более (%)

80


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


11.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Оперативно реагирует на перепады напряжения. Высоковольтная защита.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Протестировал на своём компе пару дней. Запах новья был, но прошёл в течении дня. Тёпленький во время работы, но не закипает никогда. Затем подключил кнему бухгалтеров. Срабатывал один раз во время грозы. Компьютеры в полном порядке.

Самовывоз невозможен
Стабилизатор Ресанта С2000 - по цене 4290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...