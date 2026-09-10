Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x28x25 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25x20
Дополнительно
вес 64 г
Комплектация
прицел, ключ шестигранный, салфетка из микрофибры, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Крепление
направляющие на планку Weaver
Материал корпуса
пластик
Особенности
8 степеней яркости подсветки
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
100
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x28x25 RD
Открытый коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1x28x25 RD с красной меткой-точкой 3 MOA предназначен для охоты и спортивной стрельбы на ближних дистанциях. Обеспечивает широкое поле зрения во время поиска и наблюдений и удобное прицеливание обоими глазами. Устанавливается на газобаллонную CO2 пневматику.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25x20
Дополнительно
вес 64 г
Комплектация
прицел, ключ шестигранный, салфетка из микрофибры, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Крепление
направляющие на планку Weaver
Материал корпуса
пластик
Особенности
8 степеней яркости подсветки
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7.5
Страна производитель
Китай
Открытый коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1x28x25 RD с красной меткой-точкой 3 MOA предназначен для охоты и спортивной стрельбы на ближних дистанциях. Обеспечивает широкое поле зрения во время поиска и наблюдений и удобное прицеливание обоими глазами. Устанавливается на газобаллонную CO2 пневматику.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1x28x25 RD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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