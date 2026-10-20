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Уровень магнитный Matrix 33702 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень магнитный Matrix 33702

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Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 11
Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 12
Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 1
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 2
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 3
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 4
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 5
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 6
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 7
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 8
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 9
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 10
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 11
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 12
  • Уровень магнитный Matrix 33702 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень магнитный Matrix 33702
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
5.7
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х6х3
Вес, г.
452

Описание товара Уровень магнитный Matrix 33702

Магнитный уровень 600 мм MATRIX 33702 имеет усиленный пластиковый корпус с алюминиевым каркасом. Инструмент надежен и прост в работе. Его удобно удерживать при измерении вертикальных, горизонтальных металлических поверхностей, так как в заднюю стенку приспособления встроены магниты.

Отзывы о товаре Уровень магнитный Matrix 33702




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
5.7
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный уровень 600 мм MATRIX 33702 имеет усиленный пластиковый корпус с алюминиевым каркасом. Инструмент надежен и прост в работе. Его удобно удерживать при измерении вертикальных, горизонтальных металлических поверхностей, так как в заднюю стенку приспособления встроены магниты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень магнитный Matrix 33702 - по цене 620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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