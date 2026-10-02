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Угломер Зубр 34294 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угломер Зубр 34294

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Угломер Зубр 34294 - фото 1
Угломер Зубр 34294 - фото 2
Угломер Зубр 34294 - фото 3
Угломер Зубр 34294 - фото 4
Угломер Зубр 34294 - фото 5
Угломер Зубр 34294 - фото 6
Угломер Зубр 34294 - фото 7
Угломер Зубр 34294 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
  • Угломер Зубр 34294 - фото 1
  • Угломер Зубр 34294 - фото 2
  • Угломер Зубр 34294 - фото 3
  • Угломер Зубр 34294 - фото 4
  • Угломер Зубр 34294 - фото 5
  • Угломер Зубр 34294 - фото 6
  • Угломер Зубр 34294 - фото 7
  • Угломер Зубр 34294 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угломер Зубр 34294
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
10
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, г.
216

Описание товара Угломер Зубр 34294

Многофункциональный электронный транспортир-угломер ЗУБР 34294 применяется для проведения точных измерительных работ. Поворотный механизм инструмента позволяет применять для замера различных углов и поверхностей. Транспортир прослужит долгое время, так как полностью выполнен из качественных материалов и не подвержен коррозии.

Отзывы о товаре Угломер Зубр 34294




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Угломер
Электронный
да
Материал корпуса
сталь
Измерение
угла
Уровень
нет
Элементы питания:
CR2032
Длина, см
10
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный электронный транспортир-угломер ЗУБР 34294 применяется для проведения точных измерительных работ. Поворотный механизм инструмента позволяет применять для замера различных углов и поверхностей. Транспортир прослужит долгое время, так как полностью выполнен из качественных материалов и не подвержен коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угломер Зубр 34294 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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